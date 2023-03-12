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WTA
12 марта 2023, 16:46 |
337
0

Леся Цуренко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Индиан-Уэллс

12 марта 2023, 16:46 |
337
0
Леся Цуренко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В ночь с воскресенья на понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко. Встреча состоится пятым запуском после матча Медведев – Ивашка. Время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сразится против Барборы Крейчиковой (№16 WTA) или Ван Сиюй (№67 WTA).

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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