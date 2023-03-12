Леся Цуренко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко. Встреча состоится пятым запуском после матча Медведев – Ивашка. Время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сразится против Барборы Крейчиковой (№16 WTA) или Ван Сиюй (№67 WTA).

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