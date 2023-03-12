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  4. КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 16:23 | Обновлено 12 марта 2023, 17:21
2763
3

КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»

Главный тренер СК «Днепр-1» – о причинах неудачного результата

12 марта 2023, 16:23 | Обновлено 12 марта 2023, 17:21
2763
3
КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал поражение против «Динамо» в 17-м туре чемпионата Украины.

– В каком психологическом состоянии находится коллектив после последних результатов?
– Если брать в целом, то, может быть, положительного результата и не было, но в команде все было хорошо, и настроение тоже. Все было на позитиве, но в таких матчах все решает одна ошибка. Надо быть постоянно собранными, сконцентрированными и такие ошибки совершать нельзя в обороне. Один гол решает результат всего матча.

– В чем вы видите причины поражения?
– В таких матчах обычно все решает один гол. Кто совершает меньше ошибок, тот и выиграет. Мы допустили ошибку и за это поплатились.

– Насколько тяжелая травма у Гуцуляка?
– Есть повреждения. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра, проведем медобследование и потом уже будем понимать насколько тяжелая у него травма.

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Днепр-1 Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Динамо Александр Кучер
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 3
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u6464u
ще раз пишу, Кучер не тренер для цієї команди, це агонія, чім скорше він піде тим краще.
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+5
василь бруховський
Воно неадекватне? Вирішує не гра твоєї команди, а помилка?
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+3
Max123
Объясните ему кто нибудь, что правила футбола разрешают забивать больше одного гола матч
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+1
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