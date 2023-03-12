КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал поражение против «Динамо» в 17-м туре чемпионата Украины.

– В каком психологическом состоянии находится коллектив после последних результатов?

– Если брать в целом, то, может быть, положительного результата и не было, но в команде все было хорошо, и настроение тоже. Все было на позитиве, но в таких матчах все решает одна ошибка. Надо быть постоянно собранными, сконцентрированными и такие ошибки совершать нельзя в обороне. Один гол решает результат всего матча.

– В чем вы видите причины поражения?

– В таких матчах обычно все решает один гол. Кто совершает меньше ошибок, тот и выиграет. Мы допустили ошибку и за это поплатились.

– Насколько тяжелая травма у Гуцуляка?

– Есть повреждения. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра, проведем медобследование и потом уже будем понимать насколько тяжелая у него травма.