КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»
Главный тренер СК «Днепр-1» – о причинах неудачного результата
Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал поражение против «Динамо» в 17-м туре чемпионата Украины.
– В каком психологическом состоянии находится коллектив после последних результатов?
– Если брать в целом, то, может быть, положительного результата и не было, но в команде все было хорошо, и настроение тоже. Все было на позитиве, но в таких матчах все решает одна ошибка. Надо быть постоянно собранными, сконцентрированными и такие ошибки совершать нельзя в обороне. Один гол решает результат всего матча.
– В чем вы видите причины поражения?
– В таких матчах обычно все решает один гол. Кто совершает меньше ошибок, тот и выиграет. Мы допустили ошибку и за это поплатились.
– Насколько тяжелая травма у Гуцуляка?
– Есть повреждения. Он почувствовал боль в задней поверхности бедра, проведем медобследование и потом уже будем понимать насколько тяжелая у него травма.
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