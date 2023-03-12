Украина. Премьер лига12 марта 2023, 15:25 | Обновлено 12 марта 2023, 15:36
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20-й матч в АПЛ в сезоне. Зинченко выйдет с первых минут на матч с Фулхэмом
Александр снова попал в стартовый состав команды Микеля Артеты
12 марта 2023, 15:25 | Обновлено 12 марта 2023, 15:36
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12 марта в Лондоне состоится матч 27 тура АПЛ, в котором «Фулхэм» будет принимать «Арсенал».
Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко выйдет с первых минут.
Для украинца это будет 20-й матч в этом сезоне в чемпионате Англии.
Начало встречи в 16:00 по Киеву.
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