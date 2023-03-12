20-й матч в АПЛ в сезоне. Зинченко выйдет с первых минут на матч с Фулхэмом

12 марта в Лондоне состоится матч 27 тура АПЛ, в котором «Фулхэм» будет принимать «Арсенал».

Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко выйдет с первых минут.

Для украинца это будет 20-й матч в этом сезоне в чемпионате Англии.

Начало встречи в 16:00 по Киеву.