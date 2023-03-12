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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:25 | Обновлено 12 марта 2023, 15:36
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20-й матч в АПЛ в сезоне. Зинченко выйдет с первых минут на матч с Фулхэмом

Александр снова попал в стартовый состав команды Микеля Артеты

12 марта 2023, 15:25 | Обновлено 12 марта 2023, 15:36
140
0
20-й матч в АПЛ в сезоне. Зинченко выйдет с первых минут на матч с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

12 марта в Лондоне состоится матч 27 тура АПЛ, в котором «Фулхэм» будет принимать «Арсенал».

Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко выйдет с первых минут.

Для украинца это будет 20-й матч в этом сезоне в чемпионате Англии.

Начало встречи в 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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