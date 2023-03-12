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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 14:51 | Обновлено 12 марта 2023, 15:07
2048
4

Шахтер заявил о прекращении сотрудничества с Parimatch

Титульный спонсор донецкого клуба попал под санкции СНБО

12 марта 2023, 14:51 | Обновлено 12 марта 2023, 15:07
2048
4
Шахтер заявил о прекращении сотрудничества с Parimatch
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» сообщил о прекращении сотрудничества с попавшим под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) титульным партнером клуба компанией Parimatch.

«В связи с обнародованием Указа Президента Украины № 145/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» ФК «Шахтер» заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch», – говорится в заявлении донецкого клуба.

В июле 2017 года Parimatch стал премиум-партнером Шахтера, а через два года компания стала титульным спонсором донецкого клуба. Соглашение предусматривало нанесение логотипа TM Parimatch на игровые футболки «Шахтера» в матчах украинской Премьер-лиги.

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СНБО Parimatch Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига спонсоры СКМ чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Senior
Проти шахтаря теж треба санкції за російського найманця рахицького
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0
Gargantua
у ПМ вроде киевляне основатели
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