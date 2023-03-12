Шахтер заявил о прекращении сотрудничества с Parimatch

Донецкий «Шахтер» сообщил о прекращении сотрудничества с попавшим под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) титульным партнером клуба компанией Parimatch.

«В связи с обнародованием Указа Президента Украины № 145/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» ФК «Шахтер» заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch», – говорится в заявлении донецкого клуба.

В июле 2017 года Parimatch стал премиум-партнером Шахтера, а через два года компания стала титульным спонсором донецкого клуба. Соглашение предусматривало нанесение логотипа TM Parimatch на игровые футболки «Шахтера» в матчах украинской Премьер-лиги.