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  4. ВИДЕО. Верес вышел вперед в матче с Ворсклой после гола Гайдучика
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 14:37 | Обновлено 12 марта 2023, 15:18
392
0

ВИДЕО. Верес вышел вперед в матче с Ворсклой после гола Гайдучика

Ровенский клуб сумел перевернуть ход встречи

12 марта 2023, 14:37 | Обновлено 12 марта 2023, 15:18
392
0
ВИДЕО. Верес вышел вперед в матче с Ворсклой после гола Гайдучика
НК Верес. Николай Гайдучик

В воскресенье, 12 марта, прошел матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Верес» и «Ворскла».

На 60-й минуте Дахновский перевел на левый фланг контратаки на Пасича, а тот покатил в центр штрафной под удар Гайдучика. Николай не сплоховал.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Верес» – «Ворскла» - 2:1

Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25, 86 (пен.)

На 90+3 минуте Дмитрий Клец («Верес») не забил пенальти (вратарь).

На 90+4 минуте Семен Вовченко («Верес») не забил пенальти (вратарь).

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Николай Гайдучик чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Верес - Ворскла
Источник Setanta Sports Ukraine
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