Украина. Премьер лига12 марта 2023, 14:37 | Обновлено 12 марта 2023, 15:18
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ВИДЕО. Верес вышел вперед в матче с Ворсклой после гола Гайдучика
Ровенский клуб сумел перевернуть ход встречи
12 марта 2023, 14:37 | Обновлено 12 марта 2023, 15:18
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В воскресенье, 12 марта, прошел матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Верес» и «Ворскла».
На 60-й минуте Дахновский перевел на левый фланг контратаки на Пасича, а тот покатил в центр штрафной под удар Гайдучика. Николай не сплоховал.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Верес» – «Ворскла» - 2:1
Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25, 86 (пен.)
На 90+3 минуте Дмитрий Клец («Верес») не забил пенальти (вратарь).
На 90+4 минуте Семен Вовченко («Верес») не забил пенальти (вратарь).
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