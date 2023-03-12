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WTA
12 марта 2023, 14:41 |
706
0

Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Индиан-Уэллс

12 марта 2023, 14:41 |
706
0
Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

11 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем раунде украинка сразится против седьмой ракетки мира Марии Саккари из Греции. Время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сразится против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Вероники Кудерметовой (№11 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс Ангелина Калинина смотреть онлайн Мария Саккари
Источник Sport.ua
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