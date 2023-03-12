Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В третьем раунде украинка сразится против седьмой ракетки мира Марии Саккари из Греции. Время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сразится против Каролины Плишковой (№17 WTA) или Вероники Кудерметовой (№11 WTA).

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