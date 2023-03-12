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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 14:24 |
41
0

Рух – Колос. Таллес и Слюбык выйдут в основе

Стали известны составы команд

12 марта 2023, 14:24 |
41
0
Рух – Колос. Таллес и Слюбык выйдут в основе
ФК Рух

Сегодня, 12 марта «Рух» в 17-м туре УПЛ принимает «Колос». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Панькив, Слюбык, Дидык, Лях, Довгий, Роман, Слесарь, Альваренга, Карабин, Соломон, Таллес
Запас: Ледвий, Герета, Притула, Мысык, Рунич, Холод, Китела, Квасница, Джефферсон, Веремиенко, Эдсон.

«Колос»: Волынец, Емец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Богданов, Оре=иховский, Смирный, Болбат, Безбородько, Исаенко
Запапс: Маханьков, Фесюн, Новак, Черноморец, Золотов, Зозуля, Милько, Ильин, Мякушко, Лысенко, Попов, Велетень

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Источник УПЛ
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