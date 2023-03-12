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  4. ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче Днепр-1 – Динамо
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 14:08 |
1769
0

ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче Днепр-1 – Динамо

Хавбек «Динамо» вывел свою команду вперед

12 марта 2023, 14:08 |
1769
0
ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче Днепр-1 – Динамо
Динамомания. Виталий Буяльский

На 41-й минуте «Динамо» Киев вышло вперед в центральном матче 17-го тура УПЛ против «Днепра-1». Гол на счету атакующего полузащитника киевлян Виталия Буяльского:

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Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига видео Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
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