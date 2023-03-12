Украина. Премьер лига12 марта 2023, 14:08 |
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ВИДЕО. Буяльский открыл счет в матче Днепр-1 – Динамо
Хавбек «Динамо» вывел свою команду вперед
12 марта 2023, 14:08 |
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На 41-й минуте «Динамо» Киев вышло вперед в центральном матче 17-го тура УПЛ против «Днепра-1». Гол на счету атакующего полузащитника киевлян Виталия Буяльского:
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