Украина. Премьер лига12 марта 2023, 11:58 | Обновлено 12 марта 2023, 13:12
3153
14
Днепр-1 – Динамо. Довбик и Бенито выйдут в основе
Стали известны составы команды
12 марта 2023, 11:58 | Обновлено 12 марта 2023, 13:12
3153
14
Сегодня, 12 марта, «Днепр-1» в центральном матче 17-го тура УПЛ в Ужгороде примет «Динамо» Киев. Начало матча – в 13:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито, Буяльский, Кабаев, Ванат
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Комментарии 14
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Кабаев.... ну спасибо. хоть без Шепелева
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трагедия это конечно безальтернативный Кабаев слева.
2-2
Кабаев незаменимый
Вот это правильно несмотря на ошибки Дячуку есть доверие. Посмотрим интересный состав
Показать Скрыть 4 ответа
Цікаво, Рибак та Каплієнко в основному складі
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