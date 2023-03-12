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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 11:58 | Обновлено 12 марта 2023, 13:12
3153
14

Днепр-1 – Динамо. Довбик и Бенито выйдут в основе

Стали известны составы команды

12 марта 2023, 11:58 | Обновлено 12 марта 2023, 13:12
3153
14
Днепр-1 – Динамо. Довбик и Бенито выйдут в основе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 12 марта, «Днепр-1» в центральном матче 17-го тура УПЛ в Ужгороде примет «Динамо» Киев. Начало матча – в 13:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито, Буяльский, Кабаев, Ванат

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Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бенито Артем Довбик
Источник УПЛ
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Комментарии 14
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FunnyCat_____
Кабаев.... ну спасибо. хоть без Шепелева
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Gargantua
трагедия это конечно безальтернативный Кабаев слева.
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+1
vruthiy-112
2-2
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0
OPP
Кабаев незаменимый 
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0
Умник
Вот это правильно несмотря на ошибки Дячуку есть доверие.  Посмотрим интересный состав
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0
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Aleks04
Цікаво, Рибак та Каплієнко в основному складі
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