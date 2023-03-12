Интер может уволить главного тренера

Неудачные результаты в последнее время поставили под угрозу будущее главного тренера «Интера» Симоне Индзаги. По информации итальянских СМИ, руководство «нерадзурри» всерьез задумалось над увольнением тренера.

Во вторник, 14 марта «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Порту» после домашней победы 1:0. А в следующее воскресенье команду ждет матч против «Ювентуса» в Серии А. Для судьбы Индзаги эти матчи могут казаться решающими.

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. С клубом он завоевал уже три трофея: два Суперкубка и один Кубок Италии.