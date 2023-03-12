Мбаппе забил 3000-й гол ПСЖ в Лиге 1

Вчера, 11 марта, «ПСЖ» в 27-м туре Лиги 1 на выезде обыграл «Брест» со счетом 2:1. Победный гол на счету Килиана Мбаппе. Гол Мбаппе стал для «ПСЖ» юбилейным, 3000-м в истории клуба во французской Лиге 1.

«ПСЖ» стал 12-м клубом в истории чемпионата Франции, которому покорился этот показатель. Для того, чтобы забить 3000 голов, «ПСЖ» понадобилось 1858 матчей. Меньше понадобилось только «Марселю» (1801 матч) и «Сент-Этьен» (1816).