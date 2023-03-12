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Франция
12 марта 2023, 08:59 |
375
0

Мбаппе забил 3000-й гол ПСЖ в Лиге 1

Победный гол форварда оказался юбилейным

12 марта 2023, 08:59 |
375
0
Мбаппе забил 3000-й гол ПСЖ в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вчера, 11 марта, «ПСЖ» в 27-м туре Лиги 1 на выезде обыграл «Брест» со счетом 2:1. Победный гол на счету Килиана Мбаппе. Гол Мбаппе стал для «ПСЖ» юбилейным, 3000-м в истории клуба во французской Лиге 1.

«ПСЖ» стал 12-м клубом в истории чемпионата Франции, которому покорился этот показатель. Для того, чтобы забить 3000 голов, «ПСЖ» понадобилось 1858 матчей. Меньше понадобилось только «Марселю» (1801 матч) и «Сент-Этьен» (1816).

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ПСЖ Килиан Мбаппе Лига 1 Брест (Франция) цифры и факты
Источник Opta
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