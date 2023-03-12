Франция12 марта 2023, 08:59 |
375
0
Мбаппе забил 3000-й гол ПСЖ в Лиге 1
Победный гол форварда оказался юбилейным
12 марта 2023, 08:59 |
375
0
Вчера, 11 марта, «ПСЖ» в 27-м туре Лиги 1 на выезде обыграл «Брест» со счетом 2:1. Победный гол на счету Килиана Мбаппе. Гол Мбаппе стал для «ПСЖ» юбилейным, 3000-м в истории клуба во французской Лиге 1.
«ПСЖ» стал 12-м клубом в истории чемпионата Франции, которому покорился этот показатель. Для того, чтобы забить 3000 голов, «ПСЖ» понадобилось 1858 матчей. Меньше понадобилось только «Марселю» (1801 матч) и «Сент-Этьен» (1816).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2023, 06:30 0
Главные новости за 11 марта на Sport.ua
Биатлон | 11 марта 2023, 18:50 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 12.03.2023, 08:46
Теннис | 11.03.2023, 20:36
Бокс | 11.03.2023, 22:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.03.2023, 22:23 9
10.03.2023, 15:08 5
11.03.2023, 04:21 33
10.03.2023, 10:10 11
11.03.2023, 18:53 33
11.03.2023, 20:12 5
11.03.2023, 18:43 29
11.03.2023, 20:30 7