Марченко уступил скандальному французу и не смог выйти в финал челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 386) не смог выйти в финал хардового челленджера в Пуэрто-Вальярте (Мексика).

В полуфинале соревнований Илья в трех сетах уступил Бенуа Пэру (Франция, ATP 209) за 1 час и 55 минут.

ATP челленджер Пуэрто-Вальярта. Хард. Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Бенуа Пэр (Франция) – 4:6, 6:4, 4:6

В десятом гейме третьего сета у Марченко было 4 брейк-поинта, однако он не смог их реализовать и довести камбек до конца со счета 1:5.

Последний раз Илья играл в финале челленджера в 2021 году в Бьелле. Тогда он выиграл трофей.

Пэр – шоумен, который славится своим не самым лучшим поведением на корте. Он любит спорить с судьями, разбивать ракетки и делать вещи, которые не красят теннисиста. Однако такой образ теннисиста-разбойника приносит ему немалое количество фанатов. Бенуа даже находился в топ-20 мирового рейтинга АТР.

В финале турнира Бенуа сыграет с Юта Шимизу из Японии.