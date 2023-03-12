Испания12 марта 2023, 02:36 |
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ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу
Андрей Лунин опубликовал фото со своим сыном
12 марта 2023, 02:36 |
296
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Украинский голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин опубликовал милое фото в своем Instagram.
На фотографии, помимо голкипера, запечатлен сын футболиста Андрей на газоне стадиона «Сантьяго Бернабеу». Также фотографией поделилась и жена Андрея Анастасия.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел 6 матчей Ла Лиги, 1 встречу Кубка Испании, 2 поединка Лиги чемпионов и 2 игры клубного ЧМ.
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