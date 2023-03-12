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  4. ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу
Испания
12 марта 2023, 02:36 |
296
0

ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу

Андрей Лунин опубликовал фото со своим сыном

12 марта 2023, 02:36 |
296
0
ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин опубликовал милое фото в своем Instagram.

На фотографии, помимо голкипера, запечатлен сын футболиста Андрей на газоне стадиона «Сантьяго Бернабеу». Также фотографией поделилась и жена Андрея Анастасия.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 6 матчей Ла Лиги, 1 встречу Кубка Испании, 2 поединка Лиги чемпионов и 2 игры клубного ЧМ.

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Андрей Лунин фото Реал Мадрид Анастасия Лунина (Томазова)
Источник Sport.ua
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