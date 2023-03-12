ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу

Украинский голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин опубликовал милое фото в своем Instagram.

На фотографии, помимо голкипера, запечатлен сын футболиста Андрей на газоне стадиона «Сантьяго Бернабеу». Также фотографией поделилась и жена Андрея Анастасия.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 6 матчей Ла Лиги, 1 встречу Кубка Испании, 2 поединка Лиги чемпионов и 2 игры клубного ЧМ.