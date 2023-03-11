Другие новости11 марта 2023, 21:01 |
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Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата
Украинцы вышли в стартовом составе
11 марта 2023, 21:01 |
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Украинские полузащитник Роман Безус и нападающий Артем Беседин сыграли за «Омонию» в матче 27-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа, который возглавляет турнирную таблицу.
Оба украинца появились с первых минут. Безус был заменен на 59-й минуте при счете 0:1, Беседин отыграл всю встречу полностью.
АПОЭЛ забил в конце первого тайма, но «Омония» сумела сравнять счет на 85-й минуте.
Чемпионат Кипра. 27-й тур
«Омония» – АПОЭЛ – 1:1
Голы: Панайоту (85) – Креспо (44)
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Комментарии 4
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Единственный + в своей футбольной карьере Беседин сделал в матче со Швецией, когда на нем удалили соперника. На этом его футбольные заслуги закончились. Просто бездарное Буратино!
Беседин хоть забивает немного ?
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