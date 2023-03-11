Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата
Другие новости
11 марта 2023, 21:01 |
733
4

Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата

Украинцы вышли в стартовом составе

11 марта 2023, 21:01 |
733
4
Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата
ФК Омония

Украинские полузащитник Роман Безус и нападающий Артем Беседин сыграли за «Омонию» в матче 27-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа, который возглавляет турнирную таблицу.

Оба украинца появились с первых минут. Безус был заменен на 59-й минуте при счете 0:1, Беседин отыграл всю встречу полностью.

АПОЭЛ забил в конце первого тайма, но «Омония» сумела сравнять счет на 85-й минуте.

Чемпионат Кипра. 27-й тур

«Омония» – АПОЭЛ – 1:1
Голы: Панайоту (85) – Креспо (44)

По теме:
1500+ минут молчания. Беседин не забил, теперь Кармиотиссе
Безус и Беседин начали в старте матч Омонии против Кармиотиссы
Беседин мог перейти в клуб из Азербайджана
Роман Безус Артем Беседин Омония АПОЭЛ чемпионат Кипра по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Футбол | 11 марта 2023, 09:13 67
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»

В компании считают, что попали под давление со стороны отдельных работников СБУ

После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
Футбол | 11 марта 2023, 16:26 15
После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту

Команда Юргена Клоппа уступила на выезде

ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
Бокс | 10.03.2023, 22:23
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
Футбол | 11.03.2023, 18:59
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
+18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой
Футбол | 11.03.2023, 20:56
+18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой
+18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Единственный + в своей футбольной карьере Беседин сделал в матче со Швецией, когда на нем удалили соперника. На этом его футбольные заслуги закончились. Просто бездарное Буратино!
Ответить
0
Fred14
Беседин хоть забивает немного ?
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
09.03.2023, 18:11 9
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
11.03.2023, 03:41 1
Футбол
Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
Большой камбэк. Калинина отыграла матчбол в стартовом матче в Индиан-Уэллс
10.03.2023, 23:55 13
Теннис
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 9
Теннис
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
10.03.2023, 11:05 2
Футбол
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
09.03.2023, 20:45 8
Бокс
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
10.03.2023, 00:01 13
Футбол
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
11.03.2023, 04:21 32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности