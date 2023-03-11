Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата

Украинские полузащитник Роман Безус и нападающий Артем Беседин сыграли за «Омонию» в матче 27-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа, который возглавляет турнирную таблицу.

Оба украинца появились с первых минут. Безус был заменен на 59-й минуте при счете 0:1, Беседин отыграл всю встречу полностью.

АПОЭЛ забил в конце первого тайма, но «Омония» сумела сравнять счет на 85-й минуте.

Чемпионат Кипра. 27-й тур

«Омония» – АПОЭЛ – 1:1

Голы: Панайоту (85) – Креспо (44)