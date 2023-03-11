Англия11 марта 2023, 20:30 |
8746
6
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
Тренер уверен, что украинец будет прогрессировать
11 марта 2023, 20:30 |
8746
6
После матча с «Лестером» наставник «Челси» похвалил украинского вингера Михаила Мудрика, который провел на поле 81 минуту и сделал результативную передачу.
«Михаил будет становиться лучше и лучше. Он является молодым игроком, у которого не так много опыта. Он будет прогрессировать».
«У Мудрика фантастический настрой, мне нравится его подход к работе», – сказал Поттер.
Михаил еще успел забить гол, однако VAR отменил взятие ворот.
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Комментарии 6
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Поттер найдёт ему место и это может быть совсем не край. Отличный либеро может получиться.
Брака просто море, даже мяч принять часто не мог. То ли волнуется, то ли ноги перекачал... И ему нужно дриблинг улучшать, часто когда идет в обводку просто не контролирует мяч или отпускает сильно
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Готовьтесь к Бенфике
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Ну все, отработал свои 80 лямов!
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