«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком

После матча с «Лестером» наставник «Челси» похвалил украинского вингера Михаила Мудрика, который провел на поле 81 минуту и сделал результативную передачу.

«Михаил будет становиться лучше и лучше. Он является молодым игроком, у которого не так много опыта. Он будет прогрессировать».

«У Мудрика фантастический настрой, мне нравится его подход к работе», – сказал Поттер.

Михаил еще успел забить гол, однако VAR отменил взятие ворот.