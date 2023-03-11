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  4. «Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
Англия
11 марта 2023, 20:30 |
8746
6

«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком

Тренер уверен, что украинец будет прогрессировать

11 марта 2023, 20:30 |
8746
6
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

После матча с «Лестером» наставник «Челси» похвалил украинского вингера Михаила Мудрика, который провел на поле 81 минуту и сделал результативную передачу.

«Михаил будет становиться лучше и лучше. Он является молодым игроком, у которого не так много опыта. Он будет прогрессировать».

«У Мудрика фантастический настрой, мне нравится его подход к работе», – сказал Поттер.

Михаил еще успел забить гол, однако VAR отменил взятие ворот.

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 6
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Old Т
Поттер найдёт ему место и это может быть совсем не край. Отличный либеро может получиться.
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+2
bzzzzzz
Брака просто море, даже мяч принять часто не мог. То ли волнуется, то ли ноги перекачал...  И ему нужно дриблинг улучшать, часто когда идет в обводку просто не контролирует мяч или отпускает сильно
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+1
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fitnes_sports066
Готовьтесь к Бенфике 
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0
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Juzik
Ну все, отработал свои 80 лямов!
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0
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