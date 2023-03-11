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WTA
11 марта 2023, 19:47 |
502
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Костюк/Русе – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча на турнире в Индиан-Уэллс

11 марта 2023, 19:47 |
502
0
Костюк/Русе – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь с субботы на воскресенье украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок сыграют между собой в парном разряде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против Киченок в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии. Встреча состоится четвертым запуском после поединка Мария – Касаткина. Ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы матча сыграют против тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия).

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WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Марта Костюк Людмила Киченок Елена-Габриэла Русе Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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