Костюк/Русе – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок сыграют между собой в парном разряде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против Киченок в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии. Встреча состоится четвертым запуском после поединка Мария – Касаткина. Ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы матча сыграют против тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия).

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