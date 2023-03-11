Другие новости11 марта 2023, 19:27 |
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Свёнтек завершит сотрудничество с компанией, которая вернулась на рынок рф
Первая ракетка мира прекратит сотрудничество с Xiaomi
11 марта 2023, 19:27 |
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек прекратит сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi в конце этого месяца.
Польская пресса связывает такое решение спортсменки с тем, что Xiaomi возвращается на российский рынок.
Отметим, что Свёнтек известна своей четко выраженной позиции, касательно поддержки Украины в борьбе с российским военным вторжением.
Ига сотрудничала с известным китайским брендом в 2021 года, продвигая их товары только в рамках рекламных кампаний в Польше.
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Іга, я тебе кохаю!
Якщо правда через це - безмежний респект. Іга, залишитися людиною в суспільстві споживання - не менше досягнення, ніж стати першою ракеткою в тенісі.
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