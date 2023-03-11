Свёнтек завершит сотрудничество с компанией, которая вернулась на рынок рф

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прекратит сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi в конце этого месяца.

Польская пресса связывает такое решение спортсменки с тем, что Xiaomi возвращается на российский рынок.

Отметим, что Свёнтек известна своей четко выраженной позиции, касательно поддержки Украины в борьбе с российским военным вторжением.

Ига сотрудничала с известным китайским брендом в 2021 года, продвигая их товары только в рамках рекламных кампаний в Польше.