Украина. Премьер лига11 марта 2023, 14:41 | Обновлено 11 марта 2023, 15:04
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ВИДЕО. Одарюк открыл счет в матче с Металлистом
«Ингулец» повел в счете на 28-й минуте
11 марта 2023, 14:41 | Обновлено 11 марта 2023, 15:04
608
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В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на домашнем стадионе в «Петрово» принимает харьковский «Металлист».
На 28-й минуте 29-летний форвард «Ингульца» Владимир Одарюк открыл счет.
Для Одарюка это второй гол в 15-ти поединках нынешнего сезона УПЛ.
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