ВИДЕО. Одарюк открыл счет в матче с Металлистом

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на домашнем стадионе в «Петрово» принимает харьковский «Металлист».

На 28-й минуте 29-летний форвард «Ингульца» Владимир Одарюк открыл счет.

Для Одарюка это второй гол в 15-ти поединках нынешнего сезона УПЛ.