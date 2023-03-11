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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 14:41 | Обновлено 11 марта 2023, 15:04
608
0

ВИДЕО. Одарюк открыл счет в матче с Металлистом

«Ингулец» повел в счете на 28-й минуте

11 марта 2023, 14:41 | Обновлено 11 марта 2023, 15:04
608
0
ВИДЕО. Одарюк открыл счет в матче с Металлистом
ФК Ворскла. Владимир Одарюк

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» на домашнем стадионе в «Петрово» принимает харьковский «Металлист».

На 28-й минуте 29-летний форвард «Ингульца» Владимир Одарюк открыл счет.

Для Одарюка это второй гол в 15-ти поединках нынешнего сезона УПЛ.

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Источник Sport.ua
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