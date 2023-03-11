Черноморец – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 17-го тура УПЛ
В субботу, 11 марта, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет с харьковским «Металлистом 1925».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Черноморец»: Непогодов – Брагару, Гучек, Салюк, Путря, Васильев, Алефиренко, Демченко, Кузык, Бадибанга, Юсов.
«Металлист 1925»: Мозиль – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков, Мартынюк, Дмитренко, Вачиберадзе, Габелок, Русин, Бычек.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер считает, что Владимир все еще хочет вернуться
Поединок может состояться 29 апреля в Лондоне