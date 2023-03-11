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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 14:28 | Обновлено 11 марта 2023, 15:07
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Черноморец – Металлист 1925. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 17-го тура УПЛ

11 марта 2023, 14:28 | Обновлено 11 марта 2023, 15:07
760
0
Черноморец – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Instagram. Дмитрий Непогодов

В субботу, 11 марта, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет с харьковским «Металлистом 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Черноморец»: Непогодов – Брагару, Гучек, Салюк, Путря, Васильев, Алефиренко, Демченко, Кузык, Бадибанга, Юсов.

«Металлист 1925»: Мозиль – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков, Мартынюк, Дмитренко, Вачиберадзе, Габелок, Русин, Бычек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925».

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Источник Sport.ua
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