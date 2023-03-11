ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте

Программу 17-го тура украинской Премьер-лиги открывает матч между «Минаем» и «Александрией».

Счет во встрече был открыт уже на 2-й минуте. Никита Шевченко грубо ошибся, отдав пас сопернику.

Для 26-летнего хавбека «Александрии» Вадима Витенчука это дебютный гол в УПЛ.