Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 13:31 | Обновлено 11 марта 2023, 13:51
1061
0

ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте

«Александрия» пропустила быстрый мяч

11 марта 2023, 13:31 | Обновлено 11 марта 2023, 13:51
1061
0
ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте
ФК Александрия. Никита Шевченко

Программу 17-го тура украинской Премьер-лиги открывает матч между «Минаем» и «Александрией».

Счет во встрече был открыт уже на 2-й минуте. Никита Шевченко грубо ошибся, отдав пас сопернику.

Для 26-летнего хавбека «Александрии» Вадима Витенчука это дебютный гол в УПЛ.

По теме:
Заря – Львов. Стартовые составы команд
Ингулец – Металлист. Стартовые составы команд
10 самых успешных трансферов свободных агентов в УПЛ-2022/23
видео Никита Шевченко чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Минай - Александрия Вадим Витенчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Бокс | 10 марта 2023, 17:15 29
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»

Тайсон не собирается давать украинцу больше 30%

Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана
Футбол | 11 марта 2023, 11:21 0
Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана
Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана

Бразилец в настоящий момент выступает в АПЛ за «Фулхэм»

Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Бокс | 11.03.2023, 09:30
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Бокс | 11.03.2023, 07:00
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
Футбол | 11.03.2023, 03:41
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 8
Теннис
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
10.03.2023, 22:23 9
Бокс
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
10.03.2023, 00:01 13
Футбол
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
10.03.2023, 00:12 9
Футбол
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
10.03.2023, 10:10 11
Футбол
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
09.03.2023, 13:30 6
Теннис
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
09.03.2023, 10:12 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности