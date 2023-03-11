Украина. Премьер лига11 марта 2023, 13:31 | Обновлено 11 марта 2023, 13:51
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ВИДЕО. Грубая ошибка Шевченко привела к голу Миная на 2-й минуте
«Александрия» пропустила быстрый мяч
11 марта 2023, 13:31 | Обновлено 11 марта 2023, 13:51
1061
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Программу 17-го тура украинской Премьер-лиги открывает матч между «Минаем» и «Александрией».
Счет во встрече был открыт уже на 2-й минуте. Никита Шевченко грубо ошибся, отдав пас сопернику.
Для 26-летнего хавбека «Александрии» Вадима Витенчука это дебютный гол в УПЛ.
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