Ингулец – Металлист. Стартовые составы команд

В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».

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Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Паламарчук – Ковалев, Кучеренко, Ченбай, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Пати, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Бойчук, Наумец, Прядун.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.