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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 13:12 | Обновлено 11 марта 2023, 14:07
293
0

Ингулец – Металлист. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 17-го тура УПЛ

11 марта 2023, 13:12 | Обновлено 11 марта 2023, 14:07
293
0
Ингулец – Металлист. Стартовые составы команд
УПЛ

В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Паламарчук – Ковалев, Кучеренко, Ченбай, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало.

«Металлист»: Ермолов – Романюк, Мизюк, Пати, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Бойчук, Наумец, Прядун.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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