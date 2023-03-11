Грэм ПОТТЕР: «Я пока о будущем Лукаку не думаю»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о будущем нападающего Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне играет за миланский «Интер» на правах аренды.

«Ну, я пока об этом не думаю. Он в «Интере» и играет. Думаю, обсуждения и диалоги состоятся в конце сезона», – признался Поттер.

Аренда 29-летнего Лукаку «Интером» у «Челси» рассчитана до конца текущего сезона-2022/2023. Ромелу провел за миланский клуб 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.