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  4. Грэм ПОТТЕР: «Я пока о будущем Лукаку не думаю»
Англия
11 марта 2023, 12:44 | Обновлено 11 марта 2023, 12:51
376
1

Грэм ПОТТЕР: «Я пока о будущем Лукаку не думаю»

Наставник «Челси» – о перспективах бельгийца

11 марта 2023, 12:44 | Обновлено 11 марта 2023, 12:51
376
1
Грэм ПОТТЕР: «Я пока о будущем Лукаку не думаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о будущем нападающего Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне играет за миланский «Интер» на правах аренды.

«Ну, я пока об этом не думаю. Он в «Интере» и играет. Думаю, обсуждения и диалоги состоятся в конце сезона», – признался Поттер.

Аренда 29-летнего Лукаку «Интером» у «Челси» рассчитана до конца текущего сезона-2022/2023. Ромелу провел за миланский клуб 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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Грэм Поттер Ромелу Лукаку Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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VikyKrasotulechka90
Мудрика в Интер!! Какашку вернуть назад в ЧелсиУ!!
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