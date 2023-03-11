Минай – Александрия. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 17-го тура УПЛ
В субботу, 11 марта, состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Витенчук, Шишка, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский, Кравчук.
«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко, Михайленко, Мустафаев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Александрия».
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