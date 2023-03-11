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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 12:19 | Обновлено 11 марта 2023, 12:21
334
0

Минай – Александрия. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 17-го тура УПЛ

11 марта 2023, 12:19 | Обновлено 11 марта 2023, 12:21
334
0
Минай – Александрия. Стартовые составы команд
ФК Минай. Александр Бандура

В субботу, 11 марта, состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Витенчук, Шишка, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский, Кравчук.

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко, Михайленко, Мустафаев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Александрия».

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Источник Sport.ua
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