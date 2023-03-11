Минай – Александрия. Стартовые составы команд

В субботу, 11 марта, состоится матч 17 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Витенчук, Шишка, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский, Кравчук.

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко, Михайленко, Мустафаев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Александрия».