Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Израильские связи. Стало известно, как Семин появился в Динамо
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 11:35 |
1588
3

Израильские связи. Стало известно, как Семин появился в Динамо

Тренера из россии в Киев «сосватал» агент Гершензон

11 марта 2023, 11:35 |
1588
3
Израильские связи. Стало известно, как Семин появился в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Семин

Израильский агент Яков Гершензон рассказал о том, что именно он поспособствовал назначению российского тренера Юрия Семина в киевское «Динамо».

«Мы и сейчас с Семиным на связи. Я его в «Динамо» Киев устраивал. Он сидел без работы, а Киеву нужен был тренер. Я по телефону все организовал. По дружбе, бесплатно. Все прошло гладко. Семин сам написал в моей книге: «В «Динамо» Киев меня Яша Гершензон устроил», - приводит слова агента российская пресса.

75-летний Юрий Семин в настоящий момент сидит без работы, и о завершении тренерской карьеры не сообщал. «Динамо» он возглавлял дважды – с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 годы.

По теме:
Динамо уже в Ужгороде. Известна заявка киевлян на матч с Днепром-1
Днепр-1 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат U-19. Динамо не сумело обыграть Днепр-1
Юрий Семин Динамо Киев футбольные агенты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
Футбол | 10 марта 2023, 12:49 1
Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии

Аргентинец хочет, чтобы клуб оставался на топ-уровне

Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Футбол | 10 марта 2023, 12:33 27
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд

Валерий Василенко считает, что голландцы были лучше, но «горняков» снова спас прагматизм. И Трубин

Ведущие и эксперты английского телешоу бойкотируют BBC в поддержку Линекера
Футбол | 11.03.2023, 09:50
Ведущие и эксперты английского телешоу бойкотируют BBC в поддержку Линекера
Ведущие и эксперты английского телешоу бойкотируют BBC в поддержку Линекера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик и Фьюри проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11.03.2023, 04:21
ОФИЦИАЛЬНО. Усик и Фьюри проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усик и Фьюри проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Бокс | 11.03.2023, 09:30
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fred14
Динамо Киев это сепарский клуб .Руководство всю.жизнт топило с Медведчуком за россию и один народ .Сурки ждали как им обещал Медведчук захвата Киева .А когда не вышло набили машины баксами и выехали вывозить внуков чтоб не забрали не дай бог на войну  
Ответить
0
nivavn
А ТРИЧІ в одну річку можливо війти???  
Ответить
0
Nick.Grabowski
Що євреї захопили Динамо Київ? Та не може бути. А я думав, що то український клуб.
Чи можна тепер тупим та наївним гоям ходити на матчі великої єврейської команди?
Що каже з цього приводу Талмуд та Тора?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
Партнерша украинки Людмилы Киченок лишена государственного финансирования
09.03.2023, 13:30 6
Теннис
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
09.03.2023, 21:59 11
Футбол
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
09.03.2023, 10:12 30
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.03.2023, 04:04
Биатлон
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
10.03.2023, 22:23 11
Бокс
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
09.03.2023, 20:23 10
Футбол
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
10.03.2023, 11:05 2
Футбол
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
09.03.2023, 20:45 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности