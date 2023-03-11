Израильские связи. Стало известно, как Семин появился в Динамо

Израильский агент Яков Гершензон рассказал о том, что именно он поспособствовал назначению российского тренера Юрия Семина в киевское «Динамо».

«Мы и сейчас с Семиным на связи. Я его в «Динамо» Киев устраивал. Он сидел без работы, а Киеву нужен был тренер. Я по телефону все организовал. По дружбе, бесплатно. Все прошло гладко. Семин сам написал в моей книге: «В «Динамо» Киев меня Яша Гершензон устроил», - приводит слова агента российская пресса.

75-летний Юрий Семин в настоящий момент сидит без работы, и о завершении тренерской карьеры не сообщал. «Динамо» он возглавлял дважды – с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 годы.