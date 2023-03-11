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ATP
11 марта 2023, 11:18 | Обновлено 11 марта 2023, 11:25
261
0

Первый за два года полуфинал. Марченко одержал очередную победу в Мексике

Илья в двух сетах обыграл Гаштана Элиаса из Португалии

11 марта 2023, 11:18 | Обновлено 11 марта 2023, 11:25
261
0
Первый за два года полуфинал. Марченко одержал очередную победу в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко в 1/4 финала хардового челленджера в Пуэрто-Вальярте (Мексика) обыграл португальца Гаштана Элиаса в трех сетах.

ATP челленджер Пуэрто-Вальярта. Хард. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Гаштан Элиас (Португалия) – 6:7(4), 6:3, 6:0

Илья впервые с марта 2021 года сыграет в полуфинале соревнований. Тогда он дошел до этой стадии на «челленджере» в Биелле.

В 1/2 финала соревнований в Мексике Илья сыграет с пятым сеяным Бенуа Пэром.

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Илья Марченко ATP Пуэрто-Вальярта
Источник Sport.ua
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