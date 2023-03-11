Первый за два года полуфинал. Марченко одержал очередную победу в Мексике

Украинский теннисист Илья Марченко в 1/4 финала хардового челленджера в Пуэрто-Вальярте (Мексика) обыграл португальца Гаштана Элиаса в трех сетах.

ATP челленджер Пуэрто-Вальярта. Хард. 1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Гаштан Элиас (Португалия) – 6:7(4), 6:3, 6:0

Илья впервые с марта 2021 года сыграет в полуфинале соревнований. Тогда он дошел до этой стадии на «челленджере» в Биелле.

В 1/2 финала соревнований в Мексике Илья сыграет с пятым сеяным Бенуа Пэром.