Чемпионат U-19. Динамо не сумело обыграть Днепр-1

В матче юношеского чемпионата Украины «Динамо» U-19 имело возможность выйти в лидеры, однако команда не сумела обыграть «Днепр-1» U-19 - 1:1.

Киевляне после 17-ти туров набрали 40 очков и занимают 2-е место с отставанием от лидера «Руха» в один пункт при двух матчах в запасе у львовской команды.

«Днепр-1» с 20 пунктами идет 9-м.

Чемпионат U-19. 17-тур

Днепр-1 - Динамо 1:1

Голіы: Баденко, 66 - Кремчанин, 34

Днепр-1: Крапивцов, Свистун, Терещенко, Авраменко, Гульерме Варжау, Ершов (Баденко, 46), Мельниченко, Леонардо Гомес (Раско, 89), Гаджиев (Шолупец, 60), Жданов, Рустамов (Янко, 67)

Динамо: Игнатенко, Гусев, Балаба, Еременко, Бенедюк, Малыш, Кремчанин, Василец (Шарай, 87), Саленко (Бойченюк, 68), Слесарь, Горбач (Зоренко, 61)