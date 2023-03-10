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  4. Сможет подняться выше? Степаненко вошел в топ-5 игроков Шахтера по матчам
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 21:45 |
1105
2

Сможет подняться выше? Степаненко вошел в топ-5 игроков Шахтера по матчам

Хавбек провел за первую команду 380 матчей

10 марта 2023, 21:45 |
1105
2
Сможет подняться выше? Степаненко вошел в топ-5 игроков Шахтера по матчам
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Матч Лиги Европы против «Фейеноорда» стал для хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко 380-м в составе первой команды украинского гранда.

Тарас вошел в топ-5 игроков «Шахтера» по количеству матчей, уступая Дарио Срна, Михаилу Соколовскому, Андрею Пятову и Сергею Ященко.

Контракт 33-летнего Степаненко истекает летом 2024 года.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Алексей Юрченко
Срна на десятиріччя рекорд встановив, і не воротар а так багато матчів
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+2
Тарік1994
Ященка ще може пережене, але не факт, вік все таки, та і позиція не воротарська 
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+1
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