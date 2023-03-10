Сможет подняться выше? Степаненко вошел в топ-5 игроков Шахтера по матчам

Матч Лиги Европы против «Фейеноорда» стал для хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко 380-м в составе первой команды украинского гранда.

Тарас вошел в топ-5 игроков «Шахтера» по количеству матчей, уступая Дарио Срна, Михаилу Соколовскому, Андрею Пятову и Сергею Ященко.

Контракт 33-летнего Степаненко истекает летом 2024 года.