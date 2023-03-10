Сможет подняться выше? Степаненко вошел в топ-5 игроков Шахтера по матчам
Хавбек провел за первую команду 380 матчей
Матч Лиги Европы против «Фейеноорда» стал для хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко 380-м в составе первой команды украинского гранда.
Тарас вошел в топ-5 игроков «Шахтера» по количеству матчей, уступая Дарио Срна, Михаилу Соколовскому, Андрею Пятову и Сергею Ященко.
Контракт 33-летнего Степаненко истекает летом 2024 года.
🧡 Тарас Степаненко – у топ-5 гравців за історію «Шахтаря» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2023
Матч Ліги Європи з «Феєнордом» став для капітана «гірників» 380-м за клуб.
5️⃣3️⃣6️⃣ Дарійо Срна
4️⃣8️⃣5️⃣ Михайло Соколовський
4️⃣8️⃣1️⃣ Андрій Пятов
4️⃣4️⃣4️⃣ Сергій Ященко
3️⃣8️⃣0️⃣ Тарас Степаненко#Shakhtar pic.twitter.com/5HXHyFVVDH
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