Левандовски рассказал, сколько лет карьеры у него осталось
Игрок рассчитывает еще на несколько лет в большом футболе
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски уверен, что имеет в запасе несколько лет выступлений на топ-уровне и сейчас завершать карьеру не планирует.
«Я все еще считаю, что могу провести на высоком уровне несколько лет, но я не знаю, сколько точно сезонов я смогу отыграть. Но уверен, что это не один или два сезона, их будет больше».
«И я надеюсь, что проведу их в «Барселоне», — сказал Левандовски.
34-летний игрок в нынешнем сезоне забил 25 голов и сделал 6 результативных передач.
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