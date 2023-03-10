Левандовски рассказал, сколько лет карьеры у него осталось

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски уверен, что имеет в запасе несколько лет выступлений на топ-уровне и сейчас завершать карьеру не планирует.

«Я все еще считаю, что могу провести на высоком уровне несколько лет, но я не знаю, сколько точно сезонов я смогу отыграть. Но уверен, что это не один или два сезона, их будет больше».

«И я надеюсь, что проведу их в «Барселоне», — сказал Левандовски.

34-летний игрок в нынешнем сезоне забил 25 голов и сделал 6 результативных передач.