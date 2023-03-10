Другие новости10 марта 2023, 21:14 |
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Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Команда лидирует в таблице
10 марта 2023, 21:14 |
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В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва обыграл команду «Аль-Вахда» со счетом 3:0. Любопытно, что перед игрой у соперников было равное количество очков.
«Аль-Айн» в чемпионате выиграл 7 кряду матчей и вышел на 1-е место, хотя у двух конкурентов есть по матчу в запасе.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко не играл и продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат ОАЭ. 19-й тур
Аль-Вахда - Аль-Айн 0:3
Голы: Йедвай, 24, Лаба, 65, Кайо, 68
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