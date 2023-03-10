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10 марта 2023, 21:14 |
1830
0

Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате

Команда лидирует в таблице

10 марта 2023, 21:14 |
1830
0
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
ФК Аль-Айн

В матче чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва обыграл команду «Аль-Вахда» со счетом 3:0. Любопытно, что перед игрой у соперников было равное количество очков.

«Аль-Айн» в чемпионате выиграл 7 кряду матчей и вышел на 1-е место, хотя у двух конкурентов есть по матчу в запасе.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко не играл и продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпионат ОАЭ. 19-й тур

Аль-Вахда - Аль-Айн 0:3
Голы: Йедвай, 24, Лаба, 65, Кайо, 68

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Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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