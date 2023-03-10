Источник: Андрей Лунин может летом покинуть мадридский Реал
Похоже, клуб Флорентино Переса намерен попрощаться с шестью игроками
Украинский голкипер Андрей Лунин может летом покинуть мадридский «Реал».
Руководство «Реала» давно осознает необходимость начать важную реконструкцию состава команды с прицелом на следующий сезон.
Обнародован список из шести футболистов, которые могут покинуть «Сантьяго Бернабеу» в конце сезона, поскольку у них либо заканчивается контракт, либо они не входят в планы итальянского тренера Карло Анчелотти.
В этот список включены: Хесус Вальехо, Мариано Диас, Эден Азар, Андрей Лунин, Альваро Одриосола и Марко Асенсио.
В клубе намерены сохранить костяк команды из молодых игроков: Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени.
Как считают в Мадриде, лето 2023 года – идеальное время для президента клуба Флорентино Переса, чтобы снова заняться покупками на трансферном рынке.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел 6 матчей Ла Лиги, 1 встречу Кубка Испании, 2 поединка Лиги чемпионов и 2 игры клубного ЧМ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аутсайдер шокировал гранда
Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне
Загалом Лунін - це чудовий тренувальний голкіпер для Реала, на якому команда тренується в плані майстерності власних ударів та їх прицільності. Бо грати за Реал треба бути сформованим та зрілим чоловіком зі сталевими нервами, досвідченим, міцним характером. А цього в Луніна нема, поки нема.