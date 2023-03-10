Источник: Андрей Лунин может летом покинуть мадридский Реал

Украинский голкипер Андрей Лунин может летом покинуть мадридский «Реал».

Руководство «Реала» давно осознает необходимость начать важную реконструкцию состава команды с прицелом на следующий сезон.

Обнародован список из шести футболистов, которые могут покинуть «Сантьяго Бернабеу» в конце сезона, поскольку у них либо заканчивается контракт, либо они не входят в планы итальянского тренера Карло Анчелотти.

В этот список включены: Хесус Вальехо, Мариано Диас, Эден Азар, Андрей Лунин, Альваро Одриосола и Марко Асенсио.

В клубе намерены сохранить костяк команды из молодых игроков: Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени.

Как считают в Мадриде, лето 2023 года – идеальное время для президента клуба Флорентино Переса, чтобы снова заняться покупками на трансферном рынке.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 6 матчей Ла Лиги, 1 встречу Кубка Испании, 2 поединка Лиги чемпионов и 2 игры клубного ЧМ.