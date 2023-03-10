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Испания
10 марта 2023, 23:05 | Обновлено 10 марта 2023, 23:17
1309
3

Источник: Андрей Лунин может летом покинуть мадридский Реал

Похоже, клуб Флорентино Переса намерен попрощаться с шестью игроками

10 марта 2023, 23:05 | Обновлено 10 марта 2023, 23:17
1309
3
Источник: Андрей Лунин может летом покинуть мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин может летом покинуть мадридский «Реал».

Руководство «Реала» давно осознает необходимость начать важную реконструкцию состава команды с прицелом на следующий сезон.

Обнародован список из шести футболистов, которые могут покинуть «Сантьяго Бернабеу» в конце сезона, поскольку у них либо заканчивается контракт, либо они не входят в планы итальянского тренера Карло Анчелотти.

В этот список включены: Хесус Вальехо, Мариано Диас, Эден Азар, Андрей Лунин, Альваро Одриосола и Марко Асенсио.

В клубе намерены сохранить костяк команды из молодых игроков: Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени.

Как считают в Мадриде, лето 2023 года – идеальное время для президента клуба Флорентино Переса, чтобы снова заняться покупками на трансферном рынке.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 6 матчей Ла Лиги, 1 встречу Кубка Испании, 2 поединка Лиги чемпионов и 2 игры клубного ЧМ.

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Источник Fichajes.net
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Alex Tymchenko
Досиделся в итоге, и играть не играл по сути и время не мало ушло, хотя $ не мало получил и адаптацию к Испании если свезет там остаться 
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Nick.Grabowski
Лунін погано грає. Ті матчі, де він грав - там або нерви, або понти. Загалом, якщо в Луніна є професійні абміції грати регулярно - то можна піти, якщо його хтось хоче і бачить в складі. Але якщо ні - то який сенс?
Загалом Лунін - це чудовий тренувальний голкіпер для Реала, на якому команда тренується в плані майстерності власних ударів та їх прицільності. Бо грати за Реал треба бути сформованим та зрілим чоловіком зі сталевими нервами, досвідченим, міцним характером. А цього в Луніна нема, поки нема.  
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