Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу

Луцкая команда «Волынь» собирается летом возобновить выступления среди профессиональных команд.

Главный тренер «Волыни» U-19 Альберт Шахов сообщил, что клуб собирается летом заявиться во Вторую лигу:

«Все на стадии обсуждения. Есть один вариант, но пока не хочу ничего говорить. Всё возможно. Но это будет не Первая лига, а если все сложится – это будет Вторая лига.

Сейчас «Волынь» U-19 играет на первенство области. Это наши воспитанники – 2004, 2005, 2006 годов рождения. Опытных футболистов нет, играет одна молодежь.

Сейчас клуб приостановил свою деятельность. Отмечу, что клуб не ликвидирован, а временно приостановлена деятельность. Насколько я знаю, сейчас идут разговоры, чтобы как-то переформатироваться, но конкретно о чем-то говорить еще рано.