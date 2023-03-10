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Украина. Вторая лига
10 марта 2023, 20:35 | Обновлено 10 марта 2023, 20:56
2604
0

Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу

Главный тренер «Волыни» U-19 Альберт Шахов сообщил хорошие новости

10 марта 2023, 20:35 | Обновлено 10 марта 2023, 20:56
2604
0
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Instagram. ФК Волынь U-19

Луцкая команда «Волынь» собирается летом возобновить выступления среди профессиональных команд.

Главный тренер «Волыни» U-19 Альберт Шахов сообщил, что клуб собирается летом заявиться во Вторую лигу:

«Все на стадии обсуждения. Есть один вариант, но пока не хочу ничего говорить. Всё возможно. Но это будет не Первая лига, а если все сложится – это будет Вторая лига.

Сейчас «Волынь» U-19 играет на первенство области. Это наши воспитанники – 2004, 2005, 2006 годов рождения. Опытных футболистов нет, играет одна молодежь.

Сейчас клуб приостановил свою деятельность. Отмечу, что клуб не ликвидирован, а временно приостановлена деятельность. Насколько я знаю, сейчас идут разговоры, чтобы как-то переформатироваться, но конкретно о чем-то говорить еще рано.

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Волынь Луцк U-19 Волынь Луцк Альберт Шахов Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Український футбол
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