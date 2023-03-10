Украина. Премьер лига10 марта 2023, 20:11 |
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Новичок Шахтера Тоиров получил вызов в сборную Таджикистана
Дадут дебютировать?
10 марта 2023, 20:11 |
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Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что новичок команды Хусрав Тоиров получил вызов в национальную сборную Таджикистана, которая проведет контрольные матчи против ОАЭ и Кувейта.
18-летний Тоиров ранее провел за молодежку Таджикистана 5 матчей, но за первую команду еще не играл.
В марте вингер подписал 5-летний контракт с «Шахтером», но пока что не дебютировал за новую команду.
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