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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 20:11 |
372
0

Новичок Шахтера Тоиров получил вызов в сборную Таджикистана

Дадут дебютировать?

10 марта 2023, 20:11 |
372
0
Новичок Шахтера Тоиров получил вызов в сборную Таджикистана
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что новичок команды Хусрав Тоиров получил вызов в национальную сборную Таджикистана, которая проведет контрольные матчи против ОАЭ и Кувейта.

18-летний Тоиров ранее провел за молодежку Таджикистана 5 матчей, но за первую команду еще не играл.

В марте вингер подписал 5-летний контракт с «Шахтером», но пока что не дебютировал за новую команду.

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Хусрав Тоиров сборная Таджикистана по футболу Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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