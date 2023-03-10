Новичок Шахтера Тоиров получил вызов в сборную Таджикистана

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что новичок команды Хусрав Тоиров получил вызов в национальную сборную Таджикистана, которая проведет контрольные матчи против ОАЭ и Кувейта.

18-летний Тоиров ранее провел за молодежку Таджикистана 5 матчей, но за первую команду еще не играл.

В марте вингер подписал 5-летний контракт с «Шахтером», но пока что не дебютировал за новую команду.