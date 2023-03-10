Ротань не знает, за какую сборную летом сыграют Трубин, Мудрик и другие

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины и наставник Украины U-21 Руслан Ротань сейчас не готов сказать, за какую команду летом сыграют Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Илья Забарный и другие футболисты, кто может быть задействован за обе сборные.

В июне у национальной сборной два матча отбора Евро-2024, а у молодежки – Евро-2023.

«Эти вопросы мы будем решать постепенно, шаг за шагом. Сейчас молодежка под руководством моих помощников будет готовиться к спаррингам с Данией и Италией. А уже после всех матчей, включая наш матч с Англией, мы будем смотреть по игрокам».

«Приоритет у первой сборной? Да, и думаю, что это правильно. И мы это понимали с самого начала работы», – сказал Ротань.