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Чемпионат Европы
10 марта 2023, 19:27 | Обновлено 10 марта 2023, 19:30
386
0

Ротань не знает, за какую сборную летом сыграют Трубин, Мудрик и другие

В июне и матчи отбора, и молодежный Евро

10 марта 2023, 19:27 | Обновлено 10 марта 2023, 19:30
386
0
Ротань не знает, за какую сборную летом сыграют Трубин, Мудрик и другие
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины и наставник Украины U-21 Руслан Ротань сейчас не готов сказать, за какую команду летом сыграют Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Илья Забарный и другие футболисты, кто может быть задействован за обе сборные.

В июне у национальной сборной два матча отбора Евро-2024, а у молодежки – Евро-2023.

«Эти вопросы мы будем решать постепенно, шаг за шагом. Сейчас молодежка под руководством моих помощников будет готовиться к спаррингам с Данией и Италией. А уже после всех матчей, включая наш матч с Англией, мы будем смотреть по игрокам».

«Приоритет у первой сборной? Да, и думаю, что это правильно. И мы это понимали с самого начала работы», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Михаил Мудрик Анатолий Трубин Илья Забарный Георгий Судаков
Источник ТаТоТаке
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