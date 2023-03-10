Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен прибавить, тогда можно думать о 1/4 финала ЛЕ»
Лига Европы
10 марта 2023, 19:13 | Обновлено 10 марта 2023, 19:14
531
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен прибавить, тогда можно думать о 1/4 финала ЛЕ»

Команде предстоит сложный ответный матч

10 марта 2023, 19:13 | Обновлено 10 марта 2023, 19:14
531
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен прибавить, тогда можно думать о 1/4 финала ЛЕ»
ФК Шахтер

Тренер «Шахтера» Игор Йовичевич считает, что у команды есть запас, чтобы в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» пройти дальше после ничьей 1:1 в первой встрече.

«Если честно, то результатом доволен, учитывая то, как складывалась игра. Было очень тяжело, терпели с первых минут. Соперник был быстрее и агрессивнее. Думаю, тот запас, который мы не показали в этой игре, это энергия на второй матч, где мы должны добавить в качестве игры. Тогда мы можем думать о проходе дальше».

«Конечно, у нас тяжелый соперник. Мне кажется, «Фейеноорд» хотел все в этой игре решить, потому что у них через три дня матч с «Аяксом». Нужно похвалить игроков. Матвиенко до вчера имел температуру 38 почти. Лукас давно не играл, Топалов впервые играл слева латералем, Ракицкий не в оптимальной форме сыграл и как себя показал».

«Мы заслужили гол в качестве награды за труд, а соперник заслужили свой гол по игре», – сказал Йовичевич.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «Такой гол можно забить раз на миллион попыток»
ЛЕОНЕНКО: «Фейеноорд не по зубам Шахтеру. Нет чутья, что пройдем дальше»
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера»
Шахтер Донецк Игор Йовичевич Лига Европы Шахтер - Фейеноорд
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Футбол | 10 марта 2023, 16:14 17
Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»

Тренер «Челси» – о прогрессе украинского вингера

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 10 марта 2023, 04:04 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Футбол | 09.03.2023, 23:54
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Олег ДУЛУБ: «Задача Львова – сохранить место в УПЛ»
Футбол | 10.03.2023, 16:46
Олег ДУЛУБ: «Задача Львова – сохранить место в УПЛ»
Олег ДУЛУБ: «Задача Львова – сохранить место в УПЛ»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
Бокс | 09.03.2023, 21:41
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
10.03.2023, 11:05 2
Футбол
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
08.03.2023, 19:27 4
Футбол
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 26
Футбол
81 ракета. ВСУ рассказали о новом массированном ударе россии
81 ракета. ВСУ рассказали о новом массированном ударе россии
09.03.2023, 15:11 1
Война
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
10.03.2023, 00:12 7
Футбол
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
09.03.2023, 06:17 17
Теннис
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
09.03.2023, 21:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности