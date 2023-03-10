ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен прибавить, тогда можно думать о 1/4 финала ЛЕ»

Тренер «Шахтера» Игор Йовичевич считает, что у команды есть запас, чтобы в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» пройти дальше после ничьей 1:1 в первой встрече.

«Если честно, то результатом доволен, учитывая то, как складывалась игра. Было очень тяжело, терпели с первых минут. Соперник был быстрее и агрессивнее. Думаю, тот запас, который мы не показали в этой игре, это энергия на второй матч, где мы должны добавить в качестве игры. Тогда мы можем думать о проходе дальше».

«Конечно, у нас тяжелый соперник. Мне кажется, «Фейеноорд» хотел все в этой игре решить, потому что у них через три дня матч с «Аяксом». Нужно похвалить игроков. Матвиенко до вчера имел температуру 38 почти. Лукас давно не играл, Топалов впервые играл слева латералем, Ракицкий не в оптимальной форме сыграл и как себя показал».

«Мы заслужили гол в качестве награды за труд, а соперник заслужили свой гол по игре», – сказал Йовичевич.