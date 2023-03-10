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WTA
10 марта 2023, 16:21 | Обновлено 10 марта 2023, 17:18
687
2

Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс

10 марта 2023, 16:21 | Обновлено 10 марта 2023, 17:18
687
2
Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, сразится против 16-й сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии. Встреча состоится вторым запуском после матча Ву Тун-Лин – Норри. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сразится против Ван Сиюй (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№18 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Даяна Ястремская Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Дая  в минулому матчу зробила  всього 2 підвійни помилки.їй головне не робити багато  невимушених...
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0
Василий Гредюшкин
Ястремськабуде  знищена  Крейчиковою
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