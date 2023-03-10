Даяна Ястремская – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс
10 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, сразится против 16-й сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии. Встреча состоится вторым запуском после матча Ву Тун-Лин – Норри. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сразится против Ван Сиюй (№67 WTA) или Екатерины Александровой (№18 WTA).
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