Англия10 марта 2023, 16:14 | Обновлено 10 марта 2023, 16:48
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Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Тренер «Челси» – о прогрессе украинского вингера
10 марта 2023, 16:14 | Обновлено 10 марта 2023, 16:48
980
6
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер накануне матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (11 марта) заявил, что Михаил Мудрик может выйти на поле в этом поединке:
«Это игрок, в которого мы очень верим. Он адаптируется. Когда он пришел, он был на старте предсезонки. И войти в АПЛ, которая в полном разгаре – это непросто. День за днем он становится сильнее. Он в заявке, есть вероятность, что он сыграет».
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