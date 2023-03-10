Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер накануне матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (11 марта) заявил, что Михаил Мудрик может выйти на поле в этом поединке:

«Это игрок, в которого мы очень верим. Он адаптируется. Когда он пришел, он был на старте предсезонки. И войти в АПЛ, которая в полном разгаре – это непросто. День за днем он становится сильнее. Он в заявке, есть вероятность, что он сыграет».