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  4. Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Англия
10 марта 2023, 16:14 | Обновлено 10 марта 2023, 16:48
980
6

Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»

Тренер «Челси» – о прогрессе украинского вингера

10 марта 2023, 16:14 | Обновлено 10 марта 2023, 16:48
980
6
Грэм ПОТТЕР: «День за днем Мудрик становится сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер накануне матча 27-го тура АПЛ против «Лестера» (11 марта) заявил, что Михаил Мудрик может выйти на поле в этом поединке:

«Это игрок, в которого мы очень верим. Он адаптируется. Когда он пришел, он был на старте предсезонки. И войти в АПЛ, которая в полном разгаре – это непросто. День за днем он становится сильнее. Он в заявке, есть вероятность, что он сыграет».

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Грэм Поттер Михаил Мудрик Челси Лестер - Челси
Источник Twitter
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Умник
Сами с собой играют?
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+2
grifon.
тільки забув додати, що на лавці
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+2
Burevestnik
якщо Поттер сказав - то так воно і є !!! 
Купили за 70+ , зможуть літом продати вже за 80+ 
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0
Letifer
Накануне матча против Челси? Ну да, в двухсторонке, может, и сыграет)
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0
adidas77
Звичайний офіціоз і не більше.Що ще може сказати головний теренер про гравця, за якого клуб виклав 70 лямів? 
- Тренується, викладається, набирає форму, ми в нього віримо, бла бла бла...
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0
pali4144
Я вірю що Михайла вийде вийти на достойний рівень. Без хватання зірок з неба, але гідно.
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-1
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