ITF10 марта 2023, 16:06 |
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Снигур во второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира ITF
Дарья переиграла британку Сонай Картал
10 марта 2023, 16:06 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№158 WTA) вышла в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии.
В матче второго раунда 20-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла британку Сонай Картал (№262 WTA).
Трнава. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 7:6(4), 6:3
В следующем раунде соперницей Снигур станет Луцие Гавличкова из Чехии (№345 WTA).
Это будет второй полуфинал турнира ITF для Дарьи в текущем сезоне.
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