Снигур во второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира ITF

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№158 WTA) вышла в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии.

В матче второго раунда 20-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла британку Сонай Картал (№262 WTA).

Трнава. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 7:6(4), 6:3

В следующем раунде соперницей Снигур станет Луцие Гавличкова из Чехии (№345 WTA).

Это будет второй полуфинал турнира ITF для Дарьи в текущем сезоне.