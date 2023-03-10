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ITF
10 марта 2023, 16:06 |
90
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Снигур во второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира ITF

Дарья переиграла британку Сонай Картал

10 марта 2023, 16:06 |
90
1
Снигур во второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира ITF
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№158 WTA) вышла в полуфинал 60-тысячника ITF в Словакии.

В матче второго раунда 20-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, переиграла британку Сонай Картал (№262 WTA).

Трнава. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Сонай Картал (Великобритания) – 7:6(4), 6:3

В следующем раунде соперницей Снигур станет Луцие Гавличкова из Чехии (№345 WTA).

Это будет второй полуфинал турнира ITF для Дарьи в текущем сезоне.

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Дарья Снигур Сонай Картал ITF Трнава
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
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