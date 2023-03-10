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  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера»
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 15:59 | Обновлено 10 марта 2023, 16:11
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Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера»

Защитник «Кривбасса» – о предстоящем матче против «горняков»

10 марта 2023, 15:59 | Обновлено 10 марта 2023, 16:11
159
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

24-летний защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный поделился ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера», который состоится 12 марта и начнется в 15:00.

– Даниил, как команда готовится к важному матчу?
– Подготовка к «Шахтеру» идет полным ходом. Разбираем соперника, анализируем его слабые и сильные стороны. Будем играть в футбол, который хочет видеть тренер.

– Как оценишь свой дебют за «Кривбасс» во встрече с «Колосом»?
– Для меня главное, что команда победила. Очень важно выиграть в первом матче второго круга. Что касается меня, то мои действия должны оценивать тренеры, болельщики. Буду стараться, чтобы все видели мой прогресс, и я мог помогать команде.

– Защитник соперника Бондарь – капитан той сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира, в которой ты тоже играл. Поддерживаете ли сейчас связь с ним?
– Давно не общался с ним. В последний раз общался с другим чемпионом мира U-20, игроком «Шахтера» Кащуком, который переехал играть в Азербайджан. В целом с ребятами в хороших отношениях. Но пока каждый сконцентрирован на задачах своего клуба.

– В первом матче ты отыграл в центре защиты в паре с опытным Вернидубом.
– Да, с Виталием мы играли на сборах, поэтому неплохо чувствуем и можем подстраховать друг друга. Счастлив, что имею в паре опытного партнера, который здорово помогает. Главное, чтобы «Кривбасс» получал необходимый результат в каждом матче и у нас было хорошее взаимодействие на поле.

– Вспомнишь, когда последний раз играл против «Шахтера»?
– Да, это было в прошлом году на сборах за «Астану» (18 января 2022 года бывший клуб Даниила уступил – 0:3). Застал еще «Шахтер» Де Дзерби и с бразильцами в составе. Скажу, что тогда мы переиграли соперника в первом тайме, но все же уступили.

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Источник ФК Кривбасс
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