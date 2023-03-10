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WTA
10 марта 2023, 15:50 |
222
0

Ангелина Калинина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс

10 марта 2023, 15:50 |
222
0
Ангелина Калинина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

10 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка сразится против 17-летней чешки Линды Фругвиртовой (№53 WTA). Время начала матча – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Шелби Роджерс (№41 WTA).

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Ангелина Калинина Линда Фругвиртова WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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