Ангелина Калинина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс
10 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Во втором раунде украинка сразится против 17-летней чешки Линды Фругвиртовой (№53 WTA). Время начала матча – 21:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Шелби Роджерс (№41 WTA).
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