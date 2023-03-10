Ангелина Калинина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№29 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка сразится против 17-летней чешки Линды Фругвиртовой (№53 WTA). Время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сразится против Марии Саккари (№7 WTA) или Шелби Роджерс (№41 WTA).

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