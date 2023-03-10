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  4. ФОТО. Рома презентовала непривычный комплект формы
Италия
10 марта 2023, 15:38 |
957
0

ФОТО. Рома презентовала непривычный комплект формы

«Волки» будут играть в зеленом

10 марта 2023, 15:38 |
957
0
ФОТО. Рома презентовала непривычный комплект формы
ФК Рома

«Рома» презентовала новый, четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в непривычных для клуба белом и зеленом цветах.

В таких цветах выступал клуб «Альба-Аудаче». Он был одним из трех римских клубов, которые в 1927 путем слияния образовали «Рому».

Главная особенность формы – эмблема: аббревиатура ASR переливается в старую версию лого «Ромы».

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Рома Рим фото игровая форма
Источник ФК Рома
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