ФОТО. Рома презентовала непривычный комплект формы

«Рома» презентовала новый, четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в непривычных для клуба белом и зеленом цветах.

В таких цветах выступал клуб «Альба-Аудаче». Он был одним из трех римских клубов, которые в 1927 путем слияния образовали «Рому».

Главная особенность формы – эмблема: аббревиатура ASR переливается в старую версию лого «Ромы».