Италия10 марта 2023, 15:38 |
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ФОТО. Рома презентовала непривычный комплект формы
«Волки» будут играть в зеленом
10 марта 2023, 15:38 |
957
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«Рома» презентовала новый, четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в непривычных для клуба белом и зеленом цветах.
В таких цветах выступал клуб «Альба-Аудаче». Он был одним из трех римских клубов, которые в 1927 путем слияния образовали «Рому».
Главная особенность формы – эмблема: аббревиатура ASR переливается в старую версию лого «Ромы».
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