Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против 29-й сеяной Донны Векич из Хорватии. Время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, Леся не смогла доиграть поединок до конца.

В следующем раунде победительница матча сразится против Евгении Родиной (№427 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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