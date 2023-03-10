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WTA
10 марта 2023, 15:21 | Обновлено 10 марта 2023, 16:20
352
0

Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Индиан-Уэллс

10 марта 2023, 15:21 | Обновлено 10 марта 2023, 16:20
352
0
Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

10 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против 29-й сеяной Донны Векич из Хорватии. Время начала матча – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, Леся не смогла доиграть поединок до конца.

В следующем раунде победительница матча сразится против Евгении Родиной (№427 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Донна Векич
Источник Sport.ua
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