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  4. Защитник Руха: «Надеемся взять реванш за поражение в первом круге»
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 15:38 |
160
0

Защитник Руха: «Надеемся взять реванш за поражение в первом круге»

Ростислав Лях – о предстоящем матче с «Колосом»

10 марта 2023, 15:38 |
160
0
Защитник Руха: «Надеемся взять реванш за поражение в первом круге»
ФК Рух Львов. Ростислав Лях

22-летний защитник львовского «Руха» Ростислав Лях поделился ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«Тренируемся в позитивном и приподнятом настроении. Конечно, после победы работается намного легче. Активно проводим подготовку к матчу с «Колосом», все мысли только о нашем сопернике.

Это достаточно возрастная, опытная и силовая команда, сейчас она играет по новой схеме. Поэтому будет интересный матч. Мы его с нетерпением ждем. Надеемся взять реванш за поражение в первом круге, поэтому думаем и настраиваемся исключительно на победу», - сказал Лях.

Матч «Рух» – «Колос» состоится в воскресенье, 12 марта. Начало в 15:00. Встреча в первом круге завершилась поражением львовян со счетом 0:2.

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Ростислав Лях Рух Львов Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Колос
Источник ФК Рух Львов
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