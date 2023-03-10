Защитник Руха: «Надеемся взять реванш за поражение в первом круге»

22-летний защитник львовского «Руха» Ростислав Лях поделился ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«Тренируемся в позитивном и приподнятом настроении. Конечно, после победы работается намного легче. Активно проводим подготовку к матчу с «Колосом», все мысли только о нашем сопернике.

Это достаточно возрастная, опытная и силовая команда, сейчас она играет по новой схеме. Поэтому будет интересный матч. Мы его с нетерпением ждем. Надеемся взять реванш за поражение в первом круге, поэтому думаем и настраиваемся исключительно на победу», - сказал Лях.

Матч «Рух» – «Колос» состоится в воскресенье, 12 марта. Начало в 15:00. Встреча в первом круге завершилась поражением львовян со счетом 0:2.