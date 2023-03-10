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ATP
10 марта 2023, 14:31 |
55
0

Сачко не смог пробиться в полуфинал челленджере в Швейцарии

Второй турок остановил украинского теннисиста

10 марта 2023, 14:31 |
55
0
Сачко не смог пробиться в полуфинал челленджере в Швейцарии
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил выступления на хардовом челленджере в Швейцарии.

В 1/4 финала 25-летний украинец, который до этого еще и успешно преодолел сито квалификации, проиграл Джему Илькелю из Турции.

Лугано. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 2:6, 5:7

Отметим, что для Виталия Сачко это был первый четвертьфинал турниров ATP Challenger Tour в текущем сезоне.

По теме:
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Виталий Сачко Джем Илькель ATP Лугано
Источник Sport.ua
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