Сачко не смог пробиться в полуфинал челленджере в Швейцарии

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил выступления на хардовом челленджере в Швейцарии.

В 1/4 финала 25-летний украинец, который до этого еще и успешно преодолел сито квалификации, проиграл Джему Илькелю из Турции.

Лугано. 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 2:6, 5:7

Отметим, что для Виталия Сачко это был первый четвертьфинал турниров ATP Challenger Tour в текущем сезоне.