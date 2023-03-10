ATP10 марта 2023, 14:31 |
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Сачко не смог пробиться в полуфинал челленджере в Швейцарии
Второй турок остановил украинского теннисиста
10 марта 2023, 14:31 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко завершил выступления на хардовом челленджере в Швейцарии.
В 1/4 финала 25-летний украинец, который до этого еще и успешно преодолел сито квалификации, проиграл Джему Илькелю из Турции.
Лугано. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 2:6, 5:7
Отметим, что для Виталия Сачко это был первый четвертьфинал турниров ATP Challenger Tour в текущем сезоне.
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