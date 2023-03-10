Два английских топ-клуба нацелились на Рабьо

Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации инсайдера Николо Скиры, на подписание французского хавбека в качестве свободного агента нацелились сразу два топ-клуба из АПЛ – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. Хавбек переходил из «ПСЖ» также на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего француза 7 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.