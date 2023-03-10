Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два английских топ-клуба нацелились на Рабьо
Англия
10 марта 2023, 14:15 |
341
0

Два английских топ-клуба нацелились на Рабьо

Хавбеком «Ювентуса» интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

10 марта 2023, 14:15 |
341
0
Два английских топ-клуба нацелились на Рабьо
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации инсайдера Николо Скиры, на подписание французского хавбека в качестве свободного агента нацелились сразу два топ-клуба из АПЛ – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. Хавбек переходил из «ПСЖ» также на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего француза 7 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

По теме:
Рэшфорд повторил рекорд Салаха в АПЛ
Маркус неудержимый. Рэшфорд в этом сезоне перекрыл результат 2-х предыдущих
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Адриен Рабьо Ювентус Ливерпуль Манчестер Юнайтед Николо Скира
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
Футбол | 09 марта 2023, 21:59 10
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»

Бывший футболист считает, что Грэму Поттеру нужно делать ставку на других игроков

ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Футбол | 09 марта 2023, 23:43 12
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом

Донецкий клуб вышел вперед на 79-й минуте матча Лиги Европы

Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией
Футбол | 10.03.2023, 10:31
Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией
Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.03.2023, 00:12
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Без чудо-гола Ракицкого. Названы номинанты на гол недели в Лиге Европы
Футбол | 10.03.2023, 07:15
Без чудо-гола Ракицкого. Названы номинанты на гол недели в Лиге Европы
Без чудо-гола Ракицкого. Названы номинанты на гол недели в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
08.03.2023, 13:05 17
Бокс
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
Камбек был близок. Костюк уступила на старте турнира в Индиан-Уэллс
09.03.2023, 06:17 17
Теннис
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
08.03.2023, 14:55
Футбол
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
09.03.2023, 23:54 71
Футбол
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
08.03.2023, 11:40 24
Футбол
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
08.03.2023, 16:15 7
Бокс
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
Шерше ля фам. Почему звездного новичка Челси в соцсетях обзывают рогоносцем
08.03.2023, 15:05 12
Футбол
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
08.03.2023, 15:13 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности