Англия10 марта 2023, 14:15 |
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Два английских топ-клуба нацелились на Рабьо
Хавбеком «Ювентуса» интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
10 марта 2023, 14:15 |
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Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации инсайдера Николо Скиры, на подписание французского хавбека в качестве свободного агента нацелились сразу два топ-клуба из АПЛ – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. Хавбек переходил из «ПСЖ» также на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего француза 7 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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