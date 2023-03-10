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Англия
10 марта 2023, 13:44 |
154
0

Рэшфорд повторил рекорд Салаха в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» в третий раз за сезон признан игроком месяца

10 марта 2023, 13:44 |
154
0
Рэшфорд повторил рекорд Салаха в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком февраля в АПЛ. Для него это вторая подряд и суммарно третья за сезон награда игроку месяца в чемпионате Англии.

Таким образом, он повторил рекорд Мохамеда Салаха по количеству таких наград за сезон. Форвард «Ливерпуля» трижды становился игроком месяца в АПЛ в сезоне 2017/2018.

В феврале Рэшфорд забил 5 голов в 4 матчах АПЛ.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах
Источник Premier League
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