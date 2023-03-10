Англия10 марта 2023, 13:44 |
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Рэшфорд повторил рекорд Салаха в АПЛ
Форвард «Манчестер Юнайтед» в третий раз за сезон признан игроком месяца
10 марта 2023, 13:44 |
154
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком февраля в АПЛ. Для него это вторая подряд и суммарно третья за сезон награда игроку месяца в чемпионате Англии.
Таким образом, он повторил рекорд Мохамеда Салаха по количеству таких наград за сезон. Форвард «Ливерпуля» трижды становился игроком месяца в АПЛ в сезоне 2017/2018.
В феврале Рэшфорд забил 5 голов в 4 матчах АПЛ.
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