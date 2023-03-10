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Чемпионат Украины
Ингулец
11.03.2023 14:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 13:40 |
79
0

Ингулец – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 11 марта в 14:00 по Киеву

10 марта 2023, 13:40 |
79
0
Ингулец – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

  • Ингулец – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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