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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 13:00 |
182
0

Рух весной будет принимать соперников на Арене Львов

Первый матч уже 12 марта

10 марта 2023, 13:00 |
182
0
Рух весной будет принимать соперников на Арене Львов
ФК Рух

«Рух» официально сообщил о том, что до конца нынешнего сезона свои домашние матчи УПЛ клуб будет проводить на «Арене Львов». Соглашение с руководством стадиона уже подписано.

Первый весенний матч «Руха» на «Арене Львов» состоится уже в ближайшее воскресенье, 12 марта против «Колоса».

В нынешнем сезоне «Рух» провел уже четырех матча УПЛ на «Арене Львов». При чем один из них, поражение 0:3 от «Динамо» Киев в шестом туре, был для «Руха» выездным.

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Рух Львов Арена Львов Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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