Рух весной будет принимать соперников на Арене Львов

«Рух» официально сообщил о том, что до конца нынешнего сезона свои домашние матчи УПЛ клуб будет проводить на «Арене Львов». Соглашение с руководством стадиона уже подписано.

Первый весенний матч «Руха» на «Арене Львов» состоится уже в ближайшее воскресенье, 12 марта против «Колоса».

В нынешнем сезоне «Рух» провел уже четырех матча УПЛ на «Арене Львов». При чем один из них, поражение 0:3 от «Динамо» Киев в шестом туре, был для «Руха» выездным.