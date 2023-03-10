Украина. Премьер лига10 марта 2023, 13:00 |
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Рух весной будет принимать соперников на Арене Львов
Первый матч уже 12 марта
10 марта 2023, 13:00 |
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«Рух» официально сообщил о том, что до конца нынешнего сезона свои домашние матчи УПЛ клуб будет проводить на «Арене Львов». Соглашение с руководством стадиона уже подписано.
Первый весенний матч «Руха» на «Арене Львов» состоится уже в ближайшее воскресенье, 12 марта против «Колоса».
В нынешнем сезоне «Рух» провел уже четырех матча УПЛ на «Арене Львов». При чем один из них, поражение 0:3 от «Динамо» Киев в шестом туре, был для «Руха» выездным.
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