Топ-10 самых богатых спортсменов: Роналду обогнал Месси, много гольфистов
Первое место осталось за Майклом Джорданом
Издание Sportico обновил список самых богатых спортсменов в истории.
Спортивный журнал подсчитал заработок во время игровой карьеры и по ее окончании, скорректировав их с учетом инфляции. Заработок включает зарплату, бонусы, призовые деньги, сделки с книжными издательствами, выступления и гонорары. Также были включены средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах.
Все доходы указаны для вычета налогов и выплаты гонораров агентам и адвокатам.
Топ-10 самых богатых спортсменов в истории:
- Майкл Джордан (баскетбол) – 3,3 млрд долларов
- Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов
- Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов
- Джек Никлаус (гольф) – 1,63 млрд долларов
- Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 1,58 млрд долларов
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,53 млрд долларов
- Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») – 1,48 млрд долларов
- Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов
- Роджер Федерер (теннис) – 1,38 млрд долларов
- Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов
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