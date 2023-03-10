Топ-10 самых богатых спортсменов: Роналду обогнал Месси, много гольфистов

Издание Sportico обновил список самых богатых спортсменов в истории.

Спортивный журнал подсчитал заработок во время игровой карьеры и по ее окончании, скорректировав их с учетом инфляции. Заработок включает зарплату, бонусы, призовые деньги, сделки с книжными издательствами, выступления и гонорары. Также были включены средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах.

Все доходы указаны для вычета налогов и выплаты гонораров агентам и адвокатам.

Топ-10 самых богатых спортсменов в истории: