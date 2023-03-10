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10 марта 2023, 12:50 |
1164
0

Топ-10 самых богатых спортсменов: Роналду обогнал Месси, много гольфистов

Первое место осталось за Майклом Джорданом

10 марта 2023, 12:50 |
1164
0
Топ-10 самых богатых спортсменов: Роналду обогнал Месси, много гольфистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Издание Sportico обновил список самых богатых спортсменов в истории.

Спортивный журнал подсчитал заработок во время игровой карьеры и по ее окончании, скорректировав их с учетом инфляции. Заработок включает зарплату, бонусы, призовые деньги, сделки с книжными издательствами, выступления и гонорары. Также были включены средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах.

Все доходы указаны для вычета налогов и выплаты гонораров агентам и адвокатам.

Топ-10 самых богатых спортсменов в истории:

  1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,3 млрд долларов
  2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,5 млрд долларов
  3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,7 млрд долларов
  4. Джек Никлаус (гольф) – 1,63 млрд долларов
  5. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 1,58 млрд долларов
  6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,53 млрд долларов
  7. Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») – 1,48 млрд долларов
  8. Флойд Мейвезер (бокс) – 1,41 млрд долларов
  9. Роджер Федерер (теннис) – 1,38 млрд долларов
  10. Фил Микельсон (гольф) – 1,36 млрд долларов

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