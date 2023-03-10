Кто рассудит Днепр-1 и Динамо? Судейские назначение 17-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура УПЛ.

17-й тур

11 марта

13:00. «Минай» – «Александрия». Минай. «Минай-Арена». Арбитр – Деревинский А.О (Хмельницкий),

14:00. «Заря» – «Львов». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В Лобановского. Арбитр – Бондаренко Д.Е (Одесса)

14:00. «Ингулец» – «Металлист». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Новохатний В.В (Киев)

15:00. «Черноморец» – «Металлист 1925». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Соловьян А. М (Киев)

12 марта

13:00. «Днепр-1» – «Динамо». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Кривушкин Д. В (Харьков), Арбитр VAR – Арановский Е. А (Киев)

13:00. «Верес» – «Ворскла». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Иванов Ю. В (Донецкая обл.)

14:00. «Кривбасс» – «Шахтер». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Монзуль К. В (Харьков), Арбитр VAR – Пасхал И. Ю (Херсон)

15:00. «Рух» – «Колос». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Омельченко А. В (Славянск).