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  4. Кто рассудит Днепр-1 и Динамо? Судейские назначение 17-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 12:23 | Обновлено 10 марта 2023, 12:25
2053
15

Кто рассудит Днепр-1 и Динамо? Судейские назначение 17-го тура УПЛ

Система VAR будет задействована на двух играх

10 марта 2023, 12:23 | Обновлено 10 марта 2023, 12:25
2053
15
Кто рассудит Днепр-1 и Динамо? Судейские назначение 17-го тура УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура УПЛ.

17-й тур

11 марта

13:00. «Минай» – «Александрия». Минай. «Минай-Арена». Арбитр – Деревинский А.О (Хмельницкий),

14:00. «Заря» – «Львов». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В Лобановского. Арбитр – Бондаренко Д.Е (Одесса)

14:00. «Ингулец» – «Металлист». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Новохатний В.В (Киев)

15:00. «Черноморец» – «Металлист 1925». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Соловьян А. М (Киев)

12 марта

13:00. «Днепр-1» – «Динамо». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Кривушкин Д. В (Харьков), Арбитр VAR – Арановский Е. А (Киев)

13:00. «Верес» – «Ворскла». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Иванов Ю. В (Донецкая обл.)

14:00. «Кривбасс» – «Шахтер». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Монзуль К. В (Харьков), Арбитр VAR – Пасхал И. Ю (Херсон)

15:00. «Рух» – «Колос». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Омельченко А. В (Славянск).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 15
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Fred14
Когда животная рыгня русская правила в Украине то Хувнде Рамос говорил что нам легче играть в евроклубах с самыми сильными клубами потому что там судят справедливо .а в Украине рыговские судьи в каждом матче Днепр убивали и только когда майдан дал овощу хлесткий подсрачник вдруг в 14 м году Днепр приехал в Донецк .Судьи вдруг изменились.никаких скандалов 2 0 Днепр спокойно и уверенно победил .Стало очевидно что судьи отрабатывали раньше у рыгов 
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+1
Умник
Арановский из Киева на Вар Киевской команды?
Вы больные?
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+1
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Хуакин Гусман Лоэра
Матч дк-опзж с днепро-беня за серебро возможно ,скорей всего беня с красным уже занесли в кабину вар,а может суркис выиграл в казино и всех перехитрил 
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0
Taste The World
Все понятно. До конца сезона катя-монитор будет судить только матчи кротов и тянуть их за уши, или Динамо и Днепра, чтобы их топить. А вы спрашиваете куда пошли 70 миллионов с мудрика. Вот, часть инвестировали в судейство
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-1
Fred14
Десятками лет особенно когда Суркис управлял ффу и судьями убивали все команды причем открыто в наглую А здесь оказалось что вот Монзуль самая виноватая .аж сами смеются 
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-1
Умник
Ахаха монзуль на Шахтер Кривбасс я угадал.
"Катя возьми Монитор, это он звонит"))))
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-1
Fred14
Тащите годуляна .Опытный арбитр по убиванию.днепра в матчах с Динамо 
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-1
Taste The World
Самое смешное, что варвара будет не Динамо тянуть, а Днепр топить, чтобы кротишкам облегчить судьбу. Но после матча будет вонь, что она тянула Динамо))
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-2
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FunnyCat_____
Очень сложный выбор для ФФУ, ведь надо одновременно засудить обе команды!
Боюсь тут даже монзуль может не потянуть 
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-2
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