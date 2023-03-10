Кто рассудит Днепр-1 и Динамо? Судейские назначение 17-го тура УПЛ
Система VAR будет задействована на двух играх
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура УПЛ.
17-й тур
11 марта
13:00. «Минай» – «Александрия». Минай. «Минай-Арена». Арбитр – Деревинский А.О (Хмельницкий),
14:00. «Заря» – «Львов». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В Лобановского. Арбитр – Бондаренко Д.Е (Одесса)
14:00. «Ингулец» – «Металлист». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Новохатний В.В (Киев)
15:00. «Черноморец» – «Металлист 1925». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Соловьян А. М (Киев)
12 марта
13:00. «Днепр-1» – «Динамо». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Кривушкин Д. В (Харьков), Арбитр VAR – Арановский Е. А (Киев)
13:00. «Верес» – «Ворскла». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Иванов Ю. В (Донецкая обл.)
14:00. «Кривбасс» – «Шахтер». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Монзуль К. В (Харьков), Арбитр VAR – Пасхал И. Ю (Херсон)
15:00. «Рух» – «Колос». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Омельченко А. В (Славянск).
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