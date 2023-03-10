Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
Поединок покажут «Суспільне» и MEGOGO
26 марта состоится матч отборочного раунду к Евро-2024 между сборными Англии и Украины. Игра состоится на «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Поединок будет транслироваться общедоступными региональными каналами «Суспільного». Права на цифровое вещание получит платформа MEGOGO.
Год назад УАФ и УЕФА договорились о бесплатных правах на трансляцию стыковых матчей сборной Украины летом 2022 года. Поскольку военная ситуация в Украине не изменилась, эти договоренности действуют и на период начала квалификации Евро-2024.
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